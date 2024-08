Quatre ferits en un accident entre una furgoneta i un autobús

Com a conseqüència directa d'aquest accident, els dos conductors dels vehicles implicats, la furgoneta i l'autobús, han resultat ferits. Aquests conductors, que tenen edats de 29 i 43 anys, han sofert diverses lesions. A més a més, dues de les passatgeres de l'autobús, que tenen 20 i 21 anys, també han resultat ferides com a resultat de la col·lisió.

Aquest matí, s'ha produït un accident entre una furgoneta amb matrícula andorrana i un autobús de línia regular. Aquest incident ha tingut lloc poc després de les 9.00 hores d'aquest dimarts, situant-se exactament al punt quilomètric 15 de la carretera general 2, coneguda com la CG2, al Tarter, en sentit ascendent.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació