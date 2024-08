Una muntanyenca rescatada després de quedar 'bloquejada' fent la via ferrada de Sant Vicenç

Una muntanyenca que es trobava fent la via ferrada de Sant Vicenç d’Enclar, a Andorra la Vella, amb la seva parella a primera hora d’aquesta tarda, ha hagut de ser rescatada pels Bombers amb l’ajuda d’un helicòpter. La raó d’aquest rescat ha estat que la dona no podia ni avançar ni retrocedir, ja que, segons informen des del cos de Bombers, ha quedat bloquejada mentalment quan es trobava a la part de dalt de la via, tot arran d'una petita caiguda que ha fet saltar el dissipador. La por de la dona arran del fet li ha impedit continuar l'excursió i ha obligat al servei d'emergències a intervenir.