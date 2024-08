Naiara Galdós, artista escollida per a la segona edició del projecte 'Vitrina Artística'

El Museu Carmen Thyssen Andorra ha escollit Naiara Galdós per a la segona edició del projecte 'Vitrina Artística', una plataforma dinàmica que pretén promoure el talent artístic local, exposant d'aquesta forma les seves obres al vestíbul del museu. El treball de Galdós, titulat ‘Kokoro’, s’inaugurarà el dimarts 3 de setembre, a les 18.00 hores, al vestíbul del museu Carmen Thyssen Andorra.



Entrant en els detalls, la paraula ‘Kokoro’ fa referència a un concepte japonès que unifica la ment, l’esperit i el cor. Segons l’artista és un terme “totabarcador”, el qual representa l’ànima de les coses en un sentit ampli. Respecte a les matèries plàstiques que fa servir, Galdós detalla que “el ferro, el fang, el guix i la fusta són matèries plàstiques passives que esdevenen organismes palpitats de vida".



"M’agrada molt provar noves tècniques i combinacions de colors i materials sense establir límits per a la meva imaginació", destaca l'artista quant a la seva metodologia. A més, comenta que les seves creacions són d’un caràcter "abstracte, intrigant i amaguen un storytelling que apel·la a les emocions i als sentiments".



Cal saber que per escollir a l’artista de la segona edició de la 'Vitrina Artística', des del museu es va fer una convocatòria oberta als artistes vinculats amb escoltes d’art i associacions culturals del país. Es van rebre diferents projectes que combinaven pintura, fotografia, collage, entre altres tècniques. Per aquesta iniciativa, des del mes de juny d’enguany l’espai del vestíbul està a disposició d’artistes vinculats amb les escoles d’art i associacions locals, per acollir les seves exposicions de forma temporal.