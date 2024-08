Confirmat el suïcidi d'un menor de 16 anys a Andorra la Vella

A Andorra, el suïcidi és un problema de salut pública cada vegada més preocupant, especialment entre els joves. Segons dades publicades aquest any, entre el 2022 i el 2023 hi ha hagut 80 intents de suïcidi al Principat. Aquestes estadístiques evidencien un notable increment dels problemes de salut mental entre la població. El Ministeri de Salut va divulgar el passat mes d'abril informació recent sobre la salut mental en els darrers anys, i es constata un augment en les visites a l'àrea de Salut Mental durant l'any passat. El nombre total de visites s'apropa a les 40.000.

Un menor de 16 anys ha estat trobat mort en circumstàncies que apunten a un suïcidi en un domicili de Prada Ramon, segons han confirmat fonts policials a EL PERIÒDIC. No es poden oferir més detalls del cas en tractar-se d'un menor d'edat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació