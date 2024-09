Cau la falsa teoria sobre la tipologia dels canons de confeti de l'accident d'Encamp

L'incident ocorregut el passat 16 d'agost durant la Festa Major d'Encamp, en què una noia de 26 anys va resultar ferida per l'impacte d'un canó de confeti, continua sota investigació policial. Segons apunten fonts properes al succés a aquest mitjà, els canons contractats per a l'esdeveniment no haurien estat preparats per ser utilitzats en un espai tancat, com el que es va habilitar de manera improvisada a causa de les previsions de pluja a la localitat encampadana aquella mateixa nit.

Aquestes mateixes fonts indiquen també que, en ser llançat dins l'interior del recinte, el primer canó va rebotar contra el sostre, fet que va provocar que el segon o tercer d'ells - encara no s'ha pogut determinar amb exactitud a quin correspondria - impactés directament contra la víctima, causant-li diverses ferides de diferent consideració.

Des de l'empresa contractada pel Comú d'Encamp i encarregada del bon afer dels canons expressen, per damunt de qualsevol altra qüestió, la satisfacció pel fet que la jove es trobi actualment recuperant-se i amb el desig que la situació es clarifiqui ben aviat. Tot i així, l'empresa ha decidit no fer declaracions addicionals mentre la investigació estigui en curs, assegurant que esperen poder col·laborar amb les autoritats per esclarir els fets.

Així i tot, des d'EL PERIÒDIC sí que s'ha pogut saber que els canons de confeti contractats per a l'esdeveniment no contenien CO₂, la qual cosa indica que, tècnicament, sí que estaven preparats per ser utilitzats tant en recintes interiors com exteriors. És important destacar que els canons de confeti que contenen CO₂ poden ser perillosos en espais tancats, ja que es tractaria d'una substància que s'utilitza per projectar el confeti a gran velocitat i, en un espai limitat, la força del tret pot ser considerablement major, augmentant el risc d'incidents com el que va tenir lloc a la parròquia encampadana. Aquesta sobre pressurització és la que pot arribar a causar danys al voltant i lesions a les persones properes al punt de llançament.

Per la seva banda, la Comissió de Festes d'Encamp, encarregada de l'organització de la Festa Major conjuntament amb el Comú, ha confirmat que s'estan realitzant totes les diligències necessàries per aclarir el que va passar. Tanmateix, han insistit que no volen interferir amb el desenvolupament correcte de la investigació i, per aquest motiu, han evitat fer declaracions públiques sobre l'incident. Finalment, la corporació comunal ha declinat també fer qualsevol declaració sobre l'accident, al·legant que el cas es troba actualment sota investigació policial.

El cas continua en investigació, i s'espera que en els pròxims dies es puguin aclarir les circumstàncies exactes que van conduir a l'accident durant la Festa Major d'Encamp. Cal recordar que la víctima va ser atesa immediatament pels serveis d'emergència i traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, però finalment va haver de ser desplaçada a un centre mèdic de Barcelona a causa de les magnituds de les ferides, on va estar sota observació fins fa uns dies. Actualment es troba en procés de recuperació i ja donada d'alta, tot i que compta amb algunes seqüeles visuals i auditives.