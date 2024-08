Un camió perd la càrrega en bolcar a Encamp

Un camió bolcat a una carretera d'Encamp. Segons testimonis, el vehicle ha bolcat perdent la càrrega i bloquejant tant el pas de pujada com de baixada, creant retencions en la circulació del trànsit de fins a 40 minuts. Segons fonts policials, es tracta d'un accident que ha tingut lloc al quilòmetre 1 de la carretera dels Cortals amb danys materials, sense cap ferit. Fins al lloc dels fets, s'han desplaçat efectius de la Policia i Bombers. Actualment, el trànsit està restablert i es pot circular amb fluïdesa.

Per El Periòdic

