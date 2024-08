Transport gratuït i continu al Santuari de Meritxell el dia de la festivitat

Els autobusos realitzaran el recorregut entre la carretera general i el Santuari, amb parades en dos punts clau: una a la cruïlla de la carretera d'accés al Santuari, i l'altra en un lloc senyalitzat a la cruïlla en direcció a Encamp, a la zona de quatre carrils de Torrent Pregó. Aquest dispositiu té com a objectiu garantir una connexió fluida i còmoda per als devots i visitants que es desplacin al Santuari durant la diada.

El pròxim 8 de setembre, coincidint amb la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell, es disposarà un servei especial i gratuït d'autobusos per facilitar l'accés al Santuari de Meritxell. Així ho ha comunicat aquest matí el Govern que ha anunciat que aquest servei funcionarà de manera ininterrompuda des de les 07.00 del matí fins a les 21.00 hores del vespre.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació