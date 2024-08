Rosas, sobre el debut: "És un somni fet realitat"

Després d'una pretemporada – i els cursos anteriors en els quals ha marxat cedi t– fent mèrits per formar part de l'equip, Berto Rosas va debutar el passat diumenge amb l'FC Andorra i a la 1a RFEF. Un debut, però, agredolç per la derrota per la mínima. En aquest sentit, aquest matí ha parlat amb els mitjans de comunicació i s'ha mostrat trist pel resultat contra el Bilbao Athletic, tot i que ha assegurat que l'estrena "és un somni fet realitat". "Estic molt content d'haver pogut debutar a casa meva i amb ganes de jugar al Nacional amb els nostres", ha afegit.

El davanter ha reconegut que no parteix amb el rol de titular, i que ell està per ajudar en tot el possible: "Els minuts que tingui els intentaré aprofitar al màxim per intentar fer-me un lloc". Pel que fa al matx, el qual es va endur el filial de l'Athletic Club gràcies a una diana d'Aingeru Olabarrieta al primer minut, Rosas ha comentat que es tracta de petits detalls que "hem d'acabar de pintar bé". Així mateix, ha dit que ara els toca continuar treballant per millorar i assolir l'objectiu.

És l'únic andorrà a la plantilla, un fet que el fa enorgullir perquè sempre "estic encantat de representar el meu país". En relació amb això, és conscient que és un referent per als joves del país, tot i que ha apuntat que de vegades "s'ha de sortir fora per créixer". Demanat per la pedrera de l'equip pirenaic, el qual n'ha recuperat la gestió, Rosas ha indicat que l'aposta per la base és important perquè puguin anar pujant jugadors nacionals. "La gent té més ganes de continuar creixent, d'agafar oportunitats i aprofitar-les", ha comentat al respecte.

Preguntat per la competència, de moment amb 'Lauti' de León com a referent en atac per a Ferran Costa, el jugador ha assenyalat que no li agrada comparar-se: "Jo tinc les meves fortaleses i les exploto al màxim".

D'altra banda, cal recordar que el davanter centre és la punta de llança de la selecció andorrana – de fet és l'únic internacional en plantilla de l'FC Andorra –, per la qual cosa tindrà doble calendari comptant equip i combinat nacional: "És un punt a favor i en contra, però sempre està molt bé anar a representar el país".

Amb la jornada d'obertura feta, els tricolor debuten aquest dissabte (19.00 hores) a casa contra el Barça Atlètic. Els d'Albert Sánchez Saura van empatar a u contra el Reial Unión, i són jugadors joves i de renom. "Són un bon filial, com qualsevol", ha destacat Rosas, afegint que hauran de millorar les coses que van fer malament a Lezama i que segur serà "un bon partit". A més, també pot ser el seu debut 'real' a casa.