Concurs públic per avaluar el sistema de serveis socials i sociosanitaris del país

El Govern ha convocat un concurs públic internacional per a la contractació d'uns treballs denominats 'Auditoria d’eficàcia i eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris d’Andorra'. El servei pretén avaluar el sistema de serveis socials i sociosanitaris del país. La licitació es fa mitjançant concurs internacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària i el plec de bases es pot descarregar gratuïtament a través de la plataforma de contractació del sector públic. El lliurament de les ofertes s'haurà de fer en format digital i es podran presentar fins al 9 d'octubre d'aquest 2024. Paral·lelament, l'obertura de les ofertes tindrà lloc el 14 d'octubre a les 10.00 hores, també a través de la mateixa plataforma de contractació.

Per El Periòdic

