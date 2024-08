El trànsit a l'RN22 es veurà afectat durant els pròxims dos mesos a causa d'unes obres

El departament de Mobilitat informa de diverses afectacions viàries que tindran lloc a la carretera RN22 entre el 2 de setembre i el 30 d'octubre per obres. Concretament, les autoritats franceses posen en relleu que els treballs aniran des de la Croisade fins a la rotonda d'accés al túnel d'Envalira i que s'allargaran durant dos mesos.



Aquestes obres, per tant, comportaran que durant aquest temps s'estableixi un pas alternatiu durant la jornada laboral que serà gestionat pel personal de l'obra. Fora d'aquest horari, el trànsit estarà regulat per semàfors.



Les obres, però, es dividiran en trams. El primer s'allargarà del 2 fins al 30 de setembre, on s'actuarà des de la croisade fins a la duana. Del 30 de setembre al 30 d'octubre, els treballs se centraran des de la duana fins a la rotonda d'accés al túnel d'Envalira.