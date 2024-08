Retirats del mercat els suplements dietètics de la marca Soraya Turquia

El Ministeri de Salut ha emès una alerta sanitària relacionada amb diferents productes, tots de la marca Soraya Turquia. En concret, es tracta dels productes Soraya Cápsulas, HHS Kuka cafè, Soraya Slim Coffe, Lipo Solución i Té Detox per la presència de sibutramina, un principi actiu retirat del mercat europeu el 2010 a causa dels seus efectes perjudicials sobre el sistema cardiovascular. A més, en el cas del Té Detox també s'ha detectat el principi actiu sildenafil.



Els productes no declaraven aquestes substàncies en l'etiqueta, ocultant al consumidor la seva veritable composició i poden causar greus efectes en la salut. Per aquest motiu, Salut ha procedit a requerir als establiments del país la retirada del mercat de tots els exemplars d'aquests productes i a la població general a no consumir-los.