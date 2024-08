Un Judo Training Camp amb la mirada als Jocs dels Petits Estats

La Federació Andorrana de Judo (Fandjudo) ha tornat a posar en marxa, durant tota aquesta setmana, una nova edició del Judo Training Camp. Es tracta d'una estada internacional de pretemporada que acull judokes de la federació andorrana, espanyola i francesa, enguany amb una xifra total de participants que s'enfila entorn els 160 participants (90 francesos, 45 espanyols i 25 del Principat).

Segons va informar ahir el president de la Fandjudo, Alfred Pla, tot i que la participació tricolor incrementa any rere any, "no som gaires". Per la qual cosa, "és molt interessant i nutritiu poder compartir la setmana amb altra gent, sobretot de nivell", va compartir, fent esmena al fet que es tracta d'una estada que permet guanyar experiència i qualitat de judo seguint un programa principalment a sobre del tatami, però també amb altres activitats.

D'altra banda, el Judo Training Camp és una mostra que permet encara més millorar relacions entre les tres federacions citades, les quals "ja són excel·lents". "Sempre que podem intentem fer de mediadors entre ells", va assenyalar el president de la Fandjudo, "tot i que tots anem sempre en la mateixa direcció". En aquest mateix sentit va parlar el president de la federació catalana, Fermín Parra: "D'ençà que soc president, fa 13 anys, venim". "És una estada interessant pel nivell, les condicions i el que representa el país, així que sempre hem pensat que és un lloc idoni per venir perquè hi ha un nivell important per a la gent que portem, en categoria infantil i cadet", va completar.

Com s'ha apuntat, es tracta d'una fase prèvia a un curs en el qual els andorrans tenen els Jocs dels Petits Estats marcats amb vermell al calendari. "És l'objectiu principal de la temporada i en aquest campus tenim els futurs participants", va apuntar Pla. Cal destacar, però, que el calendari competitiu per als tricolor comença el mes vinent, i que abans de la cita que acollirà el Principat l'any vinent tindrà lloc el Campionat d'Europa dels Petits Estats, un avançament als Jocs, a tall de preparació, que es fa només amb el judo. Aquest es farà al novembre a Xipre.

Els judokes nacionals

Dos dels referents del judo a Andorra són Lia Povedano i Marc Reig, qui, evidentment, prenen part aquesta setmana del Judo Training Camp. Tots dos van coincidir que l'estada serveix per tornar a agafar sensacions, els combats d'intensitat i la confiança, així com que l'acollida de judokes d'Espanya i França és molt positiva. "A Andorra som els que som i que vingui gent de fora és molt interessant. A part, és gent amb la qual després ens trobarem competint", va explicar Povedano. Reig, per la seva part, va indicar que aquests estatges van bé per "establir des d'on parteixes i millorar a partir d'aquí".

Els dos pirenaics també van coincidir que la mirada la tenen ara posada en els Europeus dels Petits Estats, cita que servirà a manera de preparació per als Jocs d'Andorra. Ara bé, l'objectiu en aquesta és ben diferent per a cada un. Reig, per una banda, hi anirà amb la voluntat d'assolir medalla, mentre que Povedano ho farà per provar-se. En aquest sentit, cal recordar que la tricolor va ser operada el curs passat en dues ocasions, per la qual cosa va poder fer poc judo i afrontarà la prova de Xipre amb la intenció de veure en quin punt es troba.