FEDA Cultura tanca les Nits d'estiu amb la pel·lícula 'O menino e o mundo'

FEDA Cultura, en col·laboració amb el festival Ull Nu, oferirà aquest dissabte 31 d'agost, a les 20.00 hores al llac d'Engolasters, la projecció de la pel·lícula d'animació 'O menino e o mundo'. El film d'animació, de producció brasilera i dirigit per Ale Abreu, va estar nominat als premis Oscars en l'edició del 2016.



La història se centra en un nen que un dia surt del poble en la qual viu, a la recerca del seu pare. En el seu viatge d'autodescobriment, troba éssers estranys com la màquina d'animals i es topa amb alguns dels principals problemes que té la humanitat: descobreix el problema de la desigualtat social, tant en el camp com en la indústria, amb la desocupació presentada per l'automatització.



Revistes especialitzades en el setè art l'han descrit com a "una pel·lícula infantil preciosa, de les que se'n fan massa poques". A més a més, ha guanyat diversos premis internacionals com és el de millor film d'animació en festivals com el de La Havana o Annecy, o reconeixements com al circuit de Sant Francisco, als Premis Platino o Premis Annie.



L'assistència a la projecció és gratuïta, però és imprescindible fer una reserva prèvia a través del correu electrònic [email protected] o bé trucant al 739 111. És aconsellable portar una manta o estoreta per seure a terra i roba d'abrigar.



Aquesta és la darrera activitat d'enguany de les Nits d'estiu de FEDA Cultura, que van donar el tret de sortida el passat mes de juny amb la visita nocturna a l'exposició del MW Museu de l'Electricitat, 'La Sisena Extinció'. Durant aquests mesos, la cultura, el patrimoni industrial i la natura s'han donat la mà en un entorn tan idíl·lic com és el Camí hidroelèctric d'Engolasters.