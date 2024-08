Els equips nacionals de la FAE enceten les primeres curses a Sud-amèrica

Els equips nacionals (masculí i femení) de la FAE han tornat a esquiar a Corralco després de les setmanes estiuenques de preparació física a les instal·lacions del Centre de Tecnificació d’Ordino. Aquests primers dies d’entrenaments a Xile amb molt bones condicions, segons han informat des de la federació mitjançant un comunicat, han anat bé per posar en acció la ‘maquinària' de cara els primers dies de curses que comencen ara.

Doncs, Àlex Rius, Xavi Cornella i Pere Cornella, de l’equip masculí, i Carla Mijares, Íria Medina i Jordina Caminal, del femení, marxen a El Colorado (Xile), per encadenar curses juntament amb La Parva (Xile), ja que les dues estacions són a tocar. Així, Rius, Cornella, Mijares i Medina competiran en gegant aquest dissabte (a El Colorado) i eslàlom el diumenge (a La Parva). Per la seva part, Cornella i Caminal correran en supergegant i descens a La Parva, a partir del dilluns vinent.

Després d’aquestes competicions els equips marxaran a Ushuaia (Argentina) per entrenar conjuntament amb els equips italians, francesos i espanyols. En acabar, tornaran a Corralco per continuar entrenant en condicions més dures. "Els atletes estan més preparats que mai", ha assegurat el responsable tècnic de l’equip nacional masculí, Fred Beauviel, qui ha afirmat que el programa "està pensat per optimitzar les condicions de neu mantenint la mateixa quantitat de dies d’esquí que les temporades anteriors".