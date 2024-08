Vela demana per la creació de l'Agència d'Intel·ligència de la Dada

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de preguntes escrites sobre la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada, la qual va ser anunciada per Govern la setmana passada i publicada avui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). La consellera general del PS ha sol·licitat saber quina ha estat l’avaluació de necessitats per decidir crear aquesta agència, així com la relació entre la “Comissió digital” de Govern amb l’Oficina d’Intel·ligència de la Dada i com es farà, quins recursos humans i materials tindrà la nova agència i quins perfils tècnics i professionals es requeriran.

Vela també qüestiona la relació d’aquesta Agència amb altres departaments i organismes com l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents, a través de la qual es defineix el Sistema de Gestió Documental i contempla, entre altres, la gestió de les dades i la seva governança; la funció i les competències del Departament d’Estadística en aquest nou entorn, i la relació amb l’Agència de Protecció de Dades, ja que és la única competent en la protecció de les dades personals.

Finalment, la consellera general socialdemòcrata també pregunta sobre quina norma obligarà a les empreses del sector privat a donar la informació a l’agència, com es garantirà que aquesta informació sigui “fiable i confiable”, qui s’encarregarà de la implementació i manteniment del conjunt de components TIC necessaris per donar cobertura a la governança i gestió de les dades al llarg del seu cicle, i quin és el full de ruta de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada.