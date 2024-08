Absolució o celebració del judici, la petició per al jove del cas CBD

Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC la defensa d’un jove que es troba en presó preventiva des de fa 11 mesos ha presentat recentment la qualificació provisional en el marc del procés judicial en què està acusat de tràfic de drogues. Aquesta presentació marca un pas important en la defensa del jove, quI manté la seva innocència i al·lega que el producte incautat és cannabidiol (CBD) i no marihuana, tal com sosté l'acusació.

La defensa també fa referència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el cas Kanavape, la qual va determinar que el CBD, extret de la planta de cànnabis i amb un contingut baix en THC, no pot ser considerat un estupefaent segons la Convenció Única de les Nacions Unides. Aquest precedent legal reforça la posició de la defensa, la qual demana l’absolució del jove.

Per al judici, la defensa ha proposat la citació de diversos testimonis, entre els quals es troben familiars, coneguts de l'acusat i experts en la matèria. Aquests testimonis poden ser decisius per reforçar els arguments de la defensa, tot i que la seva acceptació per part del tribunal encara està pendent.

En declaracions a aquest mitjà, la mare de l’acusat ha expressat la seva frustració per la situació del seu fill. "Estem a l'espera del judici", ha afirmat, tot afegint que l'advocat Alfons Clavera ha sol·licitat formalment l'absolució entre els dies 13 i 15 d'agost. "Si no, volem que se celebri el judici", ha insistit. La mare considera "demencial" que el seu fill continuï empresonat per portar CBD i revela que "s'ha filtrat a la premsa la confirmació que Fiscalia ja sabia que la mostra es tractava de CBD i no d'una substància estupefaent". També ha assegurat que desconeixen l'origen de la filtració, però que estan investigant-ho, aclarint que ni ella ni l'advocat del seu fill en són responsables.

Un punt clau en la defensa són els diversos informes pericials que avalen la naturalesa del producte com a CBD. Els experts han determinat que el producte incautat té un percentatge de THC del 0,3%, la qual cosa confirma que no produeix efectes psicotròpics. Aquestes conclusions es basen en els informes emesos per perits tant mèdics com tècnics, els quals asseguren que la substància no és perjudicial per a la salut humana, tal com recolza l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els fets es remunten al 30 de setembre de 2023, quan el jove va ser aturat en un control policial mentre travessava la frontera del Riu Runer en direcció Andorra. Segons la defensa, el jove va col·laborar en tot moment amb els agents, declarant que portava una bossa amb producte de CBD, la qual va lliurar voluntàriament als policies. Clavera sosté que la qualificació jurídica del Ministeri Fiscal és incorrecta, ja que el producte intervingut no compleix amb els requisits per ser considerat una droga tòxica segons el Codi Penal andorrà. La defensa argumenta que el CBD, amb un contingut de THC inferior al 0,3%, no és una substància psicotròpica, no provoca dependència i, per tant, no pot ser classificat com a estupefaent.

Aquest nou capítol en el cas d'aquest jove posa de manifest la complexitat de la situació legal entorn del CBD i la seva regulació, en espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre la qualificació presentada.