Govern té pendent recuperar gairebé 4 milions dels crèdits tous de la Covid-19

Tanmateix, Lladós ha apuntalat que el Govern "continua treballant de manera activa per recuperar els imports que encara estan pendents de devolució" , reafirmant així el compromís de l'Executiu "amb la gestió rigorosa dels recursos públics" .

Segons les dades disponibles, el percentatge de morositat dels préstecs concedits sota aquest programa és del 2,5% . Una xifra detectada en els préstecs avalats que, segons sembla, se situaria per sota de les expectatives inicials. Així i tot, des de la cartera encapçalada per Lladós s'ha rebutjat facilitar els noms de les empreses que han estat beneficiàries d'aquest programa, al·legant motius de confidencialitat i protecció de dades.

El Govern d'Andorra ha avalat, fins ara, un total de 154 milions d'euros en el marc del programa extraordinari d'avals SARS-CoV-2, un pla específicament creat per mitigar els efectes econòmics derivats de la pandèmia de la Covid-19. Així s'extrau del document publicat avui al Butlletí del Consell General, en què el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha donat resposta a una pregunta parlamentària presentada pel conseller general socialdemòcrata, Pere Baró.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació