Jerome Gilloux i Sofia Lena Wiedenroth, els primers campions del món

Pal Arinsal ha coronat els primers campions del món de BTT d'enguany a les finals del Cross-Country e-bike (E-MTB) i la prova de relleus per equips (XCR), les quals han engegat avui l’acció competitiva. Ambdues disciplines s’estrenaven a l’estació de la Massana, ja que ni en les nou edicions de la Copa del Món que s’hi han disputat, ni en els Campionats del Món UCI de BTT del 2015, s’havien acollit aquestes finals. Els integrants de l’equip dels Estats Units – Brayden Johnson, Nicholas Konecny, Haley Batten, Vida Lopez de San Roman, Madigan Munro i Christopher Blevins – (XCR), el francès Jerome Gilloux (E-MTB masculí) i l’alemanya Sofia Lena Wiedenroth (E-MTB femení) han estat els grans guanyadors de la jornada a Pal Arinsal.

Els Campionats del Món UCI de BTT de Pal Arinsal viuran demà una nova ració d’emoció, la qual es concretarà tota a l’àrea de Fontanals, seu de les proves de Descens. Les baixades cabdals seran demà a partir de les 11.45 hores amb les finals júniors. A la tarda, a partir de les 15.45 hores, es duran a terme les proves classificatòries del Descens Èlit, en el qual 97 'riders' masculins i 42 femenines lluitaran per classificar-se per a les finals dels Mundials previstes per dissabte, així com aconseguir una millor posició de sortida. Aquesta serà la primera ocasió per veure en acció a les estrelles del Descens, com Valentina Höll, Marine Cabirou o Nina Hoffman, en categoria femenina; o Loic Bruni, Charlie Hatton o Loris Vergier, entre molts altres, així com a l’andorrà Arnau Graslaub, qui lluitarà per una de les 80 places que donen accés a la final.