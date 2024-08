Duna Viñals, 32a del món sub20 dels 400 metres tanques

Duna Viñals ha assolit la 32a plaça del món sub20 en els 400 metres tanques. La fita l'ha assolit aquesta tarda al Campionat del Món de la categoria que s'està duent a terme a Lima, al Perú. L'andorrana ha pres part en la segona sèrie de la prova, finalitzant al cinquè lloc amb un crono d'1:01.20, el qual li ha valgut per col·locar-se 32a mundial però no per accedir a les semifinals.