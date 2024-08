Ponce afirma que el document que requereix Govern sobre la fe de vida laboral "no és específic"

Argentinos en Andorra s'ha reunit avui a la tarda amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, per tractar diverses problemàtiques que perjudiquen i confonen als extracomunitaris que venen a treballar al Principat. La principal demanda de l'entitat passa per una claredat per part de Govern quant a la diferenciació i especificació entre els documents i els requisits, segons explica el president de l'associació Marcelo Ponce, en declaracions a EL PERIÒDIC: “Hi ha molta confusió entre ambdues demandes”, tot detallant que “en la pàgina d'immigració es determinen els documents a presentar i no els requisits”.

A tall d’exemple, el president de l'associació indica que en un dels documents exigits com és la fe de vida laboral, "no s’especifica si és necessari un mínim de dos o tres anys i si es tracta del mateix treball o no”. D’altra banda, en altres documents i requisits sí que coincideixen, com és el cas de demanar si el passaport de la persona està vigent. És precisament el fet que en alguns casos hi hagi coincidències entre requisits i documents i en altres no el que “genera molta confusió, sobretot en els extracomunitaris que entenen el sistema migratori d'una altra manera” i que, segons Ponce, “es confonen molt amb Espanya”.

En detall, el requisit sobre l'experiència laboral és el que més dubtes atrau, seguit del requisit sobre la família sense residència, en el qual “no hi ha cap aclariment, únicament els procediments de sanció i d'expulsió”, afirma Ponce. A més, pel que fa als requisits per romandre al país amb la família fora dels terminis de turista, “hi ha un buit que des d'Interior estan treballant per aclarir”. Finalment, el requisit que sembla generar més confusió és la diferència de registres laborals i impositius que hi ha entre Argentina i Andorra.

Resposta a les demandes de la comunitat argentina

Pel que fa a la resposta de Govern a les demandes de l'associació, Ponce detallat que “Interior ens ha mostrat que té la voluntat de millorar les polítiques migratòries, estan involucrats i compromesos a fer un canvi”. En aquest sentit, ja des de l’any passat, la comunitat va fer una primera proposta que Govern va acceptar i que, segons explica el president, “han començat a poc a poc a canviar coses”.

Per altra banda, Interior ha informat que augmentaran els controls migratoris a les fronteres, residències i empreses. Un fet que des de Argentinos en Andorra no entren a valorar. L’únic que volen deixar clar és que el seu objectiu és que “la gent que vingui no ho passi malament”, afegint que “si les coses s’informen amb temps, abans que les famílies o treballadors viatgin cap a Andorra, serà el que decideixi el país”. Així i tot, Ponce subratlla que “nosaltres no entrem en dir a la gent si ha de venir o no. El que busquem és que el que decideixi venir conegui les seves possibilitats i evitar que ho passi malament, sobretot en cas de menors”.

Així doncs, des de Argentinos en Andorra conclouen que a partir dels canvis acordats, les persones interessades a venir a Andorra disposaran de més informació per prendre una decisió final. D'aquesta manera el Govern tindrà tots els fonaments per acceptar l'arribada d'immigrants, ja que "hauran donat tota la informació necessària que indicarà com està la situació laboral per a ells". Un fet que fins ara no es donava: "Si Andorra no proporciona informació, arriba gent i després m'enfado perquè venen", puntualitza Ponce.

Malgrat això, el president de l'associació reconeix que serà difícil convèncer la comunitat argentina d'aquesta visió i costarà temps implementar els canvis: "Quan tu estàs d'un costat, no entens el perquè es prenen d'una decisió a l'altre costat", tot sentenciant en afirmar que “la gent que ho està passant malament, que viu amb gana dia a dia, per més que t'expliquin els requisits i no ho vegis del tot factible, t’arriscaràs igual perquè la situació serà millor que la que estàs vivint”.

I és que tal com relata Ponce, els hi estan arribant moltes consultes sobre la temporada d’hivern que “ens preocupen”. Per una part, el president de l’associació arriba a la conclusió que la gent està buscant allotjament amb molt temps d'antelació. Un fet positiu, però, en canvi, és tanta la quantitat de gent que sol·licita informació que Ponce tem una altra arribada massiva de treballadors de temporada, la qual cosa “suposaria un fracàs del sistema migratori”.