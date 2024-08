Experts catalans i andorrans s'uneixen per combatre els incendis de sisena generació

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha proposat una iniciativa per abordar una amenaça comuna entre els dos territoris: els incendis de sisena generació. Amb aquest objectiu, s'ha organitzat una taula rodona que reunirà experts catalans i andorrans per compartir coneixements i bones pràctiques en la prevenció i gestió d'aquests incendis, tant des del punt de vista dels Bombers com de l'enginyeria forestal.

L'esdeveniment tindrà lloc el dijous 12 de setembre a les 19h a la Sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria, sota el títol "Incendis de sisena generació, una amenaça compartida". La jornada comptarà amb la participació de Marc Castellnou, cap del Grup de Reforç i Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat; Pere Pons, subdirector dels Bombers d’Andorra i responsable de la secció forestal del cos; Enric Vadell, enginyer forestal i subdirector general de Boscos de la Generalitat; i Marta Domènech, enginyera forestal i investigadora d’Andorra Recerca Innovació.

En relació amb aquesta iniciativa, la delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, ha destacat la voluntat de promoure accions que "beneficiïn ambdós territoris". Segons Vives, "la commemoració de la Diada no n'és una excepció", i per això s'ha organitzat un acte que "fugi d'una celebració estrictament institucional". La delegada ha explicat que aquest any s'ha volgut centrar l'atenció en "els incendis de sisena generació i en la gestió forestal per prevenir-los".