Viñals, sobre el Mundial sub20: "Ha estat un repte que ha sortit bé"

Duna Viñals va prendre part ahir a la prova de 400 metres tanques del Campionat del Món sub20 que s'està duent a terme a Lima, al Perú. L'andorrana es va quedar a res d'accedir a les semifinals de la cita després d'assolir la cinquena plaça en la seva sèrie, la segona, amb un temps d'1:01.20. Cal apuntar que la tricolor arribava amb la 50a marca de les 53 participants, i va acabar en el 32è lloc de la general. "He tingut molt bones sensacions i he donat el màxim", va esmentar ahir l'atleta de la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA), afegint que prendre part d'un Mundial és quelcom que no oblidarà: "Fa uns anys no ens hauríem cregut ser aquí". Així mateix, va apuntar que va cometre algunes errades durant la cursa que la van perjudicar, cosa que "fa motivar-me més per als pròxims objectius", i que aquest "ha estat un repte que ha sortit bé". "S'ha vist en el resultat la competitivitat que he tingut [...] Sé que ho puc fer molt millor, tot es tracta de millorar i agafar experiència", va finalitzar.