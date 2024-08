L'auge de la tecnologia en el material escolar.

La tornada a l’escola suposa un moment clau en l’economia de comerços i famílies del Principat. Si bé la idea de reciclar material sembla estar cada any més implantada, la realitat és que quan arriba setembre, sigui en menor o major mesura, sempre s’acaben fent compres relacionades amb material escolar. I és que l’educació no ha quedat absolta de l’evolució tecnològica i cada vegada són més els centres educatius que requereixen dispositius com ordinadors i tauletes.

Pel que fa a material de tecnologia relacionat directament amb l’educació, EL PERIÒDIC ha parlat amb iO, la botiga de tecnologia del centre comercial Epizen. Des d’aquest comerç informen que a partir de mitjans d’agost ja comencen a rebre clients que busquen material pel següent curs escolar, tot i que les dues primeres setmanes de setembre també són bastant intenses amb les compres d’última hora.

En detall, el responsable de la botiga explica que “el que més venem durant aquestes setmanes són paquets educatius de la marca Apple amb l’iPad, la funda i els auriculars”, els quals tenen molt èxit pel fet que “en el sistema andorrà fan ús d’aquests dispositius”. De fet, és tanta la demanda d’aquests productes que des de la botiga informen que ja des del mes de març comencen a rebre trucades sol·licitant informació al respecte a quatre paquets diferents que s'adapten a les necessitats econòmiques de cada client. Els preus oscil·len entre els 338 euros el més bàsic i els 789 euros el més complet. A més, a banda d'aquests paquets, els estudiants que només vulguin un iPad o un MacBook comptaran amb un 8% de descompte sempre quan ho puguin demostrar amb la matrícula o algun altre comprovant.

Deixant a un costat els articles tecnològics, el material escolar tradicional continua sent el més sol·licitat. Aquest mitjà ha pogut parlar amb la botiga Carlin, la qual vent tota mena de productes per a l’escola: “En aquesta època de l’any ve moltíssima gent, hi ha molta afluència sobretot les dues setmanes de setembre”, apuntala la responsable de la botiga. En referència als articles més venuts, des de la botiga situada a Andorra la Vella afegeixen que “la gent ve amb llistes molt extenses de tot el que necessiten, no hi ha un material concret més venut”. De fet, és durant el transcurs de les setmanes que alguns productes es van desgastant i és quan la botiga comença a rebre clients que sí que busquen articles més concrets.

A banda dels comerços, hi ha els consumidors, que en aquest cas són les famílies, les quals s’han de gastar una quantitat alta de diners en el diferent material escolar. Les llars espanyoles inverteixen una mitjana 2.588 euros per fill en el nou curs 2024-2025, un 13% més que el curs passat, quan van gastar uns 2.189 euros. Així ho mostra una enquesta realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).