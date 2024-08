Dispositiu especial de trànsit un tram de la CG1 per les obres de l’hotel Font de Ferro

Amb l'objectiu d'avançar en la creació del parc immobiliari públic d'habitatges de preu assequible, el Govern va iniciar l'any passat una sèrie de compres d'immobles vells o en desús per reformar-los i construir-hi pisos. Una d'aquestes inversions és la referent a l'hotel Font de Ferro de Sant Julià de Lòria, situat a la carretera general 1 pocs metres després de la rotonda d'Aixovall, en sentit Andorra la Vella.

Des de fa uns dies, ja s'estan duent a terme les obres d'enderrocament de l'immoble, la qual cosa comporta que un tram d'uns 45 metres de la calçada estigui delimitat per una tanca. Així doncs, la mobilitat viària de vehicles s'ha vist reduïda a un sol carril en sentit nord i, per aquest motiu, el departament de Mobilitat ha previst un dispositiu especial a partir del pròxim dia 2 de setembre, amb l'objectiu que la densitat viària augmenti notablement degut al retorn de les vacances.



Així, durant els 16 mesos que està previst que durin les obres, de les 06.00 fins a les 14.00 hores es configuraran dos carrils en sentit nord i un carril en sentit sud. Igualment, es col·locarà una doble falca en sentit de baixada per garantir la seguretat del tancament. Cal destacar que la primera falca estarà ubicada a 20 metres de la segona per raons de seguretat viària.



A més, s'instal·laran dos senyals de sentit obligatori a la dreta: una en sentit sud, a la primera falca, i una altra en sentit nord, en el punt en què es restableixen els sentits normals de circulació. També hi haurà indicacions al Pont de Madrid i a la rotonda de la Margineda, totes dues en sentit Sant Julià de Lòria, i als panells lluminosos que indiquen quin carril és transitable i quin no.