Més de 500 espectadors assisteixen a les Nits obertes d'Ordino

Les Nits Obertes d'Ordino tanquen amb un total de 515 espectadors en les sis actuacions que s'han programat. La que va reunir més públic, amb 120 persones, va ser la del Dj John Holt, la qual va tenir lloc a la plaça Major el 7 d'agost, però també ha estat molt destacable l'afluència, amb 100 espectadors, del concert de Jonaina Salvador i David Sanz als jardins de l'església de Sant Martí de la Cortinada del 24 de juliol.



Durant aquesta edició s'han incorporat per primer cop escenaris fora de la plaça Major d'Ordino, programant actuacions Riberamunt a Llorts, la Cortinada i Sornàs. El Comú valora positivament el resultat d'aquesta prova, ja que "ha complert l'objectiu de fer arribar la música i les activitats culturals Riberamunt i cal continuar treballant en aquest sentit", ha assenyalat la consellera de Cultura, Mònica Armengol.



Una altra de les característiques del públic que ha assistit aquest any a les Nits Obertes és que ha estat més local i no tant de fora. En pròximes edicions es vol treballar per créixer continuant oferint varietat d'espais i estils musicals alhora que es vol ampliar la col·laboració amb la restauració dels diferents pobles per sumar sinergies. També es té la voluntat de continuar treballant per donar a conèixer el patrimoni de la zona donant més visibilitat a la iniciativa d'obrir les esglésies dels pobles on hi ha actuació unes hores abans per tal que puguin ser visitades.