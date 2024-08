Ciclista de 38 anys resulta ferida en un xoc amb un turisme espanyol

Una ciclista de muntanya ha resultat ferida a primera hora d'aquesta tarda al col·lidir amb un vehicle amb matrícula espanyola a la rotonda de Prat Salit de Santa Coloma. La conductora de la bicicleta, una dona de 38 anys, ha quedat malparada i segons han detallat fonts de l'Hospital a aquest mitjà, la perjudicada no es troba en un estat crític.

Per El Periòdic

