Pablo Lluch i Álex Gómez signen amb l'Atlètic d'Escaldes

Pablo Lluch i Álex Gómez separaran els seus camins amb la UE Santa Coloma per incorporar-se a l'Atlètic d'Escaldes. Així ho ha pogut saber aquest mitjà abans del darrer partit, a no ser del miracle de l'èpica del periple europeu dels colomencs, aquesta tarda (20.00 hores) contra el Víkingur Reykjavík. De fet, cap dels dos jugadors ha estat convocat per Boris Antón en aquesta darrera eliminatòria, al play-off de Conference League, i han decidit provar sort en un altre conjunt de la Lliga Multisegur, a les ordres de Dani Luque.

Lluch és un defensa central que va arribar a la UE a principi de curs com a reforç de cara les competicions europees. Amb 27 anys, abans d'aterrar al Principat havia jugat dos anys i mig al Jerez, a Tercera Federació, i mig curs al Leiknir Reykjavík, de la Tercera Divisió islandesa. Anteriorment, va passar per Tercera Divisió amb la UD Gran Tarajal, la UD Gijón Industrial, i el CD Don Benito, i per Segona B amb el Villanovense. Enguany ha participat en dos duels de la fase de classificació de la Champions League.

Per la seva part, Gómez ja va estar el curs passat a les files de la UE, jugant 17 matxs a Primera Divisió andorrana i quatre més a Copa Constitució, sumant cinc dianes. Amb només 21 anys, l'extrem abans va passar pel filial del Lugo participant durant tres temporades amb el seu equip juvenil a Divisió d'Honor, i pel conjunt cadet de l'Espanyol a Divisió d'Honor Catalana. Aquest curs ha pres part en tres partits europeus: dos de la fase de classificació de Champions i un d'Europa League.