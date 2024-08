'Som Tricolors', una cançó dedicada a l'FC Andorra

Quatre artistes andorrans han compost una cançó dedicada a l'FC Andorra, la qual s'estrena oficialment aquesta tarda. El tema, titulat 'Som Tricolors', té influències d'estils urbans com el rap i el trap i ve acompanyat d'un videoclip gravat a les instal·lacions del club i en altres indrets del Principat.

El duet Dkaye, format per Kid Aye i Kid Dka, el raper Edu Petit i el DJ Dydy són els autors d'una cançó "amb un ritme enganxós i alegre i majoritàriament cantada en català, tot i que amb fragments també en castellà, francès i anglès", segons han apuntat des del club tricolor mitjançant un comunicat. El videoclip que acompanya la cançó ha estat produït per Alca Films. Cal destacar que no es tracta del nou himne del club, sinó d'una cançó dels quatre artistes en la qual l'FC Andorra només hi ha col·laborat i ajudaran a fer-ne difusió.