L'oposició es manifesta envers la problemàtica dels crèdits tous

Encara ressonen en els despatxos polítics el 2,5% de morositat dels préstecs concedits per al programa extraordinari d'avals SARS-CoV-2, el qual ha generat certa controvèrsia en els estaments governalmentals. Més sabent que queda pendent una part significativa dels crèdits tous convertits en avals bancaris; per ser exactes, 58 milions d'euros. Per aquest fet, el conseller general socialdemòcrata i cap del partit, Pere Baró, ha atès aquesta tarda a EL PERIÒDIC per reiterar que ja van expressar durant la legislatura passada "la falta de control" que s'havia evidenciat per part del Tribunal de Comptes, així com la problemàtica en la reclamació de dit deute.

En un altre ordre, Baró continua sorprès per "l'opacitat i la manca de transparència" que ha reflectit la no menció pública per conèixer quines són les empreses beneficiàries dels crèdits en qüestió, tot i recalcar el posicionament a favor del seu partit per a la concessió d'aquests. És per aquesta raó que el líder socialista ha remarcat que "encara insistiran perquè aquests noms surtin a la llum", ja que és un"aspecte públic que afecta la butxaca de tota la ciutadania". Per acabar, el conseller general ha apuntalat que si qualsevol demandant d'una ajuda queda registrat al BOPA, llavors per quin motiu "no s'ha replicat en aquest cas".

Amb relació al mateix tema, el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, ha apuntalat per diferenciar 'els blancs dels negres' en l'assumpte. Així, Escalé ha qualificat d'"incomprensible" que l'Executiu hagi publicat la concessió d'ajudes de petit import absolutament necessàries, com "les beques a l'estudi", però que, d'altra banda, "no es facin públics els impagaments d'empreses que han continuat tenint beneficis i no han pagat, o que directament hagin tancat", ha afegit. Per això, Escalé defineix que és "comprensible un no retorn del deute si l'empresa no rep beneficis, però que en cap cas ho és si aquestes tenen un balanç positiu".

Finalment, ha sigut la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, qui també s'ha pronunciat sobre el tema en qüestió. "Ja en el seu moment vaig sol·licitar judicialment un empar per a la síndica general, aleshores Rosa Suñé, perquè es donés aquesta llista, la qual cosa no va funcionar", ha relatat. Concretament, Montaner ha afirmat que amb la renovació dels síndics, tornarà a enviar una altra carta perquè donin resposta a la seva qüestió plantejada fa tres anys, i que, en cas de negativa, "es recorreria als tribunals".