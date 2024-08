Tres detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol

Les detencions que ha efectuat la Policia aquesta setmana s'han limitat, de moment, a l'arrest de tres persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. Segons informa el cos, es tracta de tres homes de 18, 22 i 54 anys que van ser enxampats circulant amb unes taxes d'alcoholèmia de 0,97, 1,35 i 1,16 g/l respectivament. L'home de 22 anys és l'únic no resident i va ser detingut a la frontera del riu Runer quan accedia al país conduint un turisme.

Per El Periòdic

