El programa de lleure d'estiu per gent gran tanca amb la intenció d'ampliar-se

El Programa de lleure d’estiu per gent gran de la parròquia d’Encamp ha finalitzat amb una valoració molt positiva; amb més participació i la mirada posada a ampliar la programació de cara a l’any vinent, després de les més de30 activitats que s’han dut a terme durant els mesos de juliol i agost.

A tall de resum, el programa d’activitats ha aplegat un gran nombre de sortides i caminades per diferents espais de la parròquia i d’arreu del país, per gaudir del temps i la natura. En són exemple les sortides a la Vall de Sorteny o a la Vall d’Incles, la Ruta del Ferro amb la visita a la mina inclosa, o també les visites que s'han efectuat als monuments de la parròquia, com al conjunt històric de Sant Romà de les Bons o a Vila i Santa Maria.

Val a dir que també s’han fet altres visites culturals a l’Hotel Rosaleda, al Consell General, al Museu de Cal Pal i al Museu Carmen Thyssen, així com activitats gastronòmiques, com per exemple, una visita a la Formatgeria El Batall o una visita a l’Autèntic Mel de Santa Coloma, entre altres. D'aquesta manera, més d’una setantena de participants diferents i amb una mitjana de 20 persones per activitat, setmanalment han gaudit d’activitats culturals i esportives adreçades a persones majors de 65 anys.

Per tot això, aquest matí els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, així com la consellera d’Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond, s'han reunit per participar en l’acte de cloenda del Programa de lleure d’estiu per a la gent gran d’Encamp que ha tingut lloc al parc de l'Ossa. A aquest efecte, Ramond ha valorat molt positivament les noves activitats que s’han incorporat i ha explicat que “adaptem el Programa de Lleure a les inquietuds i realitat de la gent gran” i per aquest motiu, “hem incorporat noves activitats aquest estiu, com les classes de taitxí, amb molt bona resposta”.

Per acabar, la consellera també ha aprofitat per recordar que a mitjan setembre comencen les activitats culturals i esportives de tot l’any, remarcant que “les noves activitats a partir del setembre com ceràmica, pilates o el taller de força han tingut molta afluència d’inscripcions”.