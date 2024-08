L'estrena al feu tricolor

Després de la desfeta de diumenge passat contra el Bilbao Athletic, l'FC Andorra enceta la segona jornada de la Primera Federació contra un altre filial i entrenant-se a l'Estadi Nacional. Aquest matí, en la roda de premsa prèvia al duel de demà (19.00 hores), Ferran Costa ha assegurat que tot i la derrota "l'equip està bé" i que durant l'inici de setmana "vam analitzar a fons el que va succeir a Bilbao".

En aquest sentit, el tècnic tricolor ha apuntat que del matx a Lezama, a banda d'aspectes a millorar, també n'extreuen de positives com "la capacitat de gener moltes situacions clares de gol –tot i no tenir encert–". "Hem vist amb quines coses ens podem quedar com a equip. A partir d'aquí, centrats en el Barça i sabent que això és molt llarg", ha completat.

Doncs, el filial blaugrana serà el pròxim rival dels pirenaics. "Els conjunts del Barça ja sabem com són, amb bon joc posicional, jugadors de molt talent individual i una capacitat associativa molt alta", ha apuntat el de Castelldefels. Per això, "estem centrats en com busquem el millor FC Andorra possible i en com ens continuem apropant a l'equip que volem ser", ha incidit, afegint que tenen clar on tenen oportunitats per a fer-los mal.

Envers els filials, l'entrenador ha apuntat que estan formats per jugadors que porten molts anys jugant a un estil de joc definit. "És una situació una mica diferent de la resta d'equips de la categoria, són un món a part que funciona diferent", ha dit, sobretot el culer, el qual té jugadors que "pròximament els veurem al màxim nivell".

Demanat pel mercat de fixatges, el qual tanca avui a les 18.00 hores, Costa ha assenyalat que estan centrats en el matx, "que és el que depèn de nosaltres". "Totes aquestes setmanes en què comença la competició i el mercat no està tancat és una situació que no afavoreix a ningú. Estem centrats en el partit i aquestes coses les controla la direcció esportiva", ha asserit.

En l'apartat de baixes, els tricolor no podran comptar, de nou, amb Erik Morán, al qual se suma César Morgado per sanció. Això sí, Martí Vilà i Jesús Clemente ja estan disponibles.