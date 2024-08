La Seu d'Urgell alberga aquesta setmana les Jornades de Teologia

Prop de 120 persones d’arreu de la Diòcesi d’Urgell van assistir ahir al primer dia de les Jornades de Teologia, que organitza cada final d’estiu la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, al Seminari Diocesà d’Urgell a la Seu d’Urgell. Així, les Jornades de Teologia van ser presidides per l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, i van comptar amb l’assistència del Vicari General, Josep M. Mauri; el Representant del Copríncep Episcopal, Eduard Ibáñez; el Vicari de Pastoral i delegat de Catequesi, Antoni Elvira i el Vicari General, Ignasi Navarri; a més de mestres i professors de religió i catequesis.

Cal fer saber que el tema d’enguany era: “Les ferides, el perdó i la reconciliació”, el qual va ser desglossat per Serafín Béjar, sacerdot de Granada, doctor en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma i en Filosofia per la Universitat de Granada. En aquest sentit, Béjar es va centrar en els elements constitutius de la cristologia i el perdó, explicant que perdonar és un procés i no un acte puntual; així com un camí de conversió. Altrament, el doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona i Coordinador de les Jornades de Teologia, Francesc Torralba, va tractar les ferides del passat, com també els relats del perdó a la Bíblia.

Entrant en detalls, la Jornada de Teologia va acollir els assistents a partir de quarts d’onze del matí, a la Sala d’actes del Seminari Diocesà. El delegat d’Ensenyament, Pepe Chisvert, va obrir la trobada amb unes paraules d’agraïment als assistents per la bona acollida que tenen les Jornades, així com animant als mestres i professors en la seva tasca pastoral. Després, l’arquebisbe va inaugurar oficialment les Jornades amb unes paraules de benvinguda, parlant de l’inici del curs i informant sobre l’ordenació episcopal del bisbe coadjutor, prevista pel 21 de setembre.

Seguint el seu discurs, Vives va destacar la importància de la formació contínua en tots els àmbits, subratllant que sempre és necessari créixer, afrontar nous problemes i qüestions que, tot i semblar noves, en realitat han estat presents sempre. D'altra banda, va subratllar la rellevància de la temàtica de les Jornades d’enguany,enfocada en les ferides, el perdó i la reconciliació, temes que requereixen una reflexió profunda. Va raonar sobre el que significa “aixecar-se, prendre la llitera i caminar” del que ens parla l’Evangeli, apel·lant que aquest relat és fonamental perquè "ens crida a comprendre i assumir les ferides que portem i fer-nos-en càrrec".

Finalment, Vives va concretar que l’ésser humà és "inherentment feble i susceptible a les ferides", i que cal assumir aquesta realitat. Al mateix temps, va recordar el primer Àngelus del Papa Francesc, on va parlar sobre la importància de la misericòrdia, una temàtica que ha estat central en el seu pontificat. L'arquebisbe també va posar en relleu que, segons el Papa, "Déu no es cansa mai de perdonar, sinó més aviat som nosaltres els qui ens cansem de demanar perdó", i que, per tant, la misericòrdia ha de ser un element essencial en la vida de l’Església.