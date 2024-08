Cap de setmana amb temps variable al Principat

El vent serà de component sud-oest, amb ràfegues de fins a 30 km/h als fons de vall durant el matí i de 40 km/h en altitud. Les temperatures mínimes previstes seran de 16ºC a Andorra la Vella, 11ºC a 1500 metres i 9ºC al Pas de la Casa. Pel que fa a les màximes, s'esperen 26ºC a Andorra la Vella, 22ºC a 1500 metres i 13ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 3500 metres tant al migdia com a la mitjanit.

En detall, la jornada de dissabte començarà amb una notable presència de núvols, que podrien formar bancs de boira als cims durant les primeres hores del matí. A mesura que el dia avanci, aquests núvols baixos es dissiparan, deixant un cel amb intervals de núvols i clarianes. Aquesta situació meteorològica serà causada per la reintroducció a la circulació general atmosfèrica d'una bossa d'aire fred provinent de la península Ibèrica.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació