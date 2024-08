Andorra ajuda a renovar una escola de formació professional a Ucraïna

Andorra i Lituània han treballat de manera conjunta per a la reconstrucció d'una escola de formació professional a Ucraïna, el Liceu Vocacional de Snihurivka, un centre on els estudiants poden aprendre diverses professions i que va quedar malmès arran de la invasió russa.



Els soldats russos van ocupar el liceu, causant desperfectes en l'edificació i robant tota mena de dispositius i mobles. Gràcies a l'aportació andorrana i lituana, el centre compta ara amb un seguit d'eines per a la formació professional i poder formar així a futurs treballadors en sectors com l'agricultura, la cuina o la pintura.



La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha expressat a través de les xarxes socials la seva satisfacció per haver donat suport a la reconstrucció del centre, i ha indicat que "l'educació és clau per al futur i Andorra està compromesa a contribuir en la restauració del sistema educatiu ucraïnès".

Satisfacció per haver donat suport a la reconstrucció del Liceu Vocacional de Snihurivka a Ucraïna gràcies a Lituània. L'educació és clau per al futur i Andorra està compromesa a contribuir a la restauració del sistema educatiu ucraïnès. #Solidaritat#CooperacióInternacionalhttps://t.co/4LGiIVWYwF — Imma Tor Faus (@ImmaTorFaus) August 29, 2024