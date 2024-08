La música dels joves ressona amb força a Escaldes

La música dels joves al poder. El comú d'Escaldes-Engordany ha donat veu aquest dijous a artistes joves i emergents amb el novè concert del cicle cultural Colors de Música, que organitza la corporació comunal. Edgar PG i Erkaitz Az, guanyadors del concurs Cervera Sound, han obert l'espectacle musical i després ha estat el torn del segon classificat de la quarta edició de l'Escaldes Sound, el compositor i productor W'Wise.



Amb música urbana, els tres intèrprets han acompanyat la tarda a un públic que s'ha concentrat a la plaça Coprínceps. Els guanyadors del concurs andorrà, el grup Street Power, tocaran el dia 14 de setembre a Cervera (Lleida), ja que el premi d'aquest concurs, organitzat per les administracions locals de cada poble, consisteix a tocar en directe a la població on no es van presentar.



Aquest certamen tenia per objectiu donar una oportunitat als joves de 12 a 30 anys d’ambdós territoris perquè puguin mostrar al públic els seus dots musicals. El concurs es va desenvolupar a través de les xarxes socials. I és que les peces musicals dels participants es van penjar en el compte d’Instagram de l’Espai Jovent d'Escaldes perquè el públic votés en línia.



El cicle cultural Colors de Música conclourà el mes de setembre amb les últimes tres activitats previstes en el programa. El dia 10 hi haurà la xerrada 'Enamorado de la moda juvenil', el 14 se celebrarà el concert de Rui Paiva 'Passió pels contrastos', mentre que la visita nocturna a l'exposició 'Els anys 80. La benedicció del caos', del dia 17, servirà per tancar l'esdeveniment d'aquest 2024.