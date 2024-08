La CASS inicia la licitació per a l'adquisició d'una plataforma VDI per millorar la gestió digital

Finalment, s'ha aprovat la contractació d'una empresa de treball temporal, Avança Activa, per a la incorporació de quatre treballadors que reforçaran l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS.

A més, s'ha adjudicat el manteniment de les instal·lacions mecàniques i elèctriques de la seu social de la CASS a l'empresa EMTE ANDORRA. Pel que fa a l'adquisició de dispositius informàtics d'usuari per a l'equipament de la CASS, s'han dividit els lots entre diverses empreses: R & G IT (Lots 1, 3, 5 i 6), Oficina Jet Ofijet (Lot 2) i Servies Microinformàtics Catalunya, SA (Lot 4).

Pel que fa a les adjudicacions, el Consell ha aprovat el concurs públic internacional per a l'adquisició i implantació d'una solució de programari d'automatització robòtica de processos (RPA), que ha estat atorgat a l'empresa VASS. Aquest sistema contribuirà a l'optimització i automatització dels processos interns de la CASS.

Entre els acords destacats, s'ha aprovat la licitació d'un concurs públic nacional per a l'adquisició d'una plataforma "Virtual Desktop Infrastructure (VDI)", que permetrà millorar la gestió dels entorns de treball digitals dins de la CASS.

Per El Periòdic

