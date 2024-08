Ari Gonçalves fa les maletes cap a Itàlia

Ari Gonçalves posarà punt final, almenys de moment, a la seva carrera futbolística al Principat. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la internacional tricolor farà les maletes direcció el Ravenna Women FC, seguint el camí d'Èrica Gonçalves –al Moncalieri Calcio des del gener d'enguany– per fer el salt a la Tercera Divisió italiana, la Serie C.

Així doncs, i després de tota una vida lligada a l'ENFAF, Gonçalves ha decidit provar sort en una nova aventura internacional a un dels conjunts punters de la seva categoria, ja que el curs passat van descendir de la Serie B després de finalitzar en última posició.

El funcionament d'aquesta Serie C

La Serie C femenina està formada per 48 equips –a la categoria masculina en son 60–, els quals es divideixen en tres grups de 16. A cada un d'aquests, els conjunts competeixen amb el format tradicional de tots contra tots i anada i tornada. Només els primers classificats de cada grup ascendeixen directament a la Serie B, mentre que els dos últims baixen directament als seus respectius campionats regionals. A tot això, els classificats entre l'11è i el 14è lloc disputen uns play-out a partit únic per definir quins dos equips més de cada grup descendeixen.