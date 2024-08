Moha Moukhliss marxa traspassat al Reial Múrcia

Moukhliss va arribar al Principat l'estiu de 2022, just en l'estrena pirenaica a LaLiga. El madrileny, d'origen marroquí, va jugar amb l'equip tricolor durant la primera meitat d'aquell curs –12 partits, cinc d'ells de titular–, però després va sortir cedit al filial del Barça on va jugar la següent temporada i mitja.

L'FC Andorra i el Reial Múrcia han arribat a un acord pel traspàs de Moha Moukhliss. D'aquesta manera, el migcampista posa punt final a la seva etapa com a tricolor i jugarà aquest curs a Primera RFEF, però a l'altre grup.

Per El Periòdic

