L'estiu és sinònim de sol, platja, viatges i, sobretot, descans. Però per a molts, aquest període de relaxació s'acaba amb l'arribada del setembre, quan la rutina torna a imposar-se. Aquesta transició pot ser difícil per a molts, ja que implica deixar enrere el ritme tranquil i plaent de les vacances per afrontar de nou les responsabilitats laborals i acadèmiques.

"Ara que s'acaben les vacances, em costarà molt tornar a la feina", confessa l'Anna, una administrativa en una empresa del país que ha gaudit de quasi tot el mes d'agost de vacances. "Aquest any he fet un viatge amb la meva parrella al sud d’Espanya i he desconnectat completament de la feina. Em fa por que la tornada sigui massa dura. És com si necessités unes vacances per adaptar-me a l'estrès de tornar a la rutina", afegeix.

Aquest sentiment és compartit per moltes persones que han tingut el luxe de gaudir d'unes vacances llargues. Tornar a la feina després de setmanes de desconnexió pot resultar esgotador, tan física com mentalment. L'estat d'ànim postvacacional sovint inclou una barreja de nostàlgia pel temps lliure acabat i estrès davant els reptes que tornen.

D'altra banda, no tothom ha tingut l'oportunitat de gaudir d'unes vacances plenes. El Daniel, un estudiant universitari de 21 anys, ha passat l'estiu treballant en un comerç del país: "He treballat gairebé tots els dies d'estiu, i ara al setembre començo de nou les classes. No he tingut pràcticament vacances i em sento esgotat abans fins i tot de començar el curs", explica amb resignació. Per al Daniel, l'estiu no ha estat un període de descans, sinó més aviat una època de feina intensa per poder estalviar diners i pagar les despeses del curs acadèmic. "Intento estalviar el màxim possible per no treballar durant l’any”, relata, confessant que “per sort també compto amb l’ajuda dels meus pares”.

Finalment, hi ha persones que, tot i l'arribada de setembre, encara tenen les vacances pendents. És el cas del Jordi, un treballador de la construcció al Principat que va decidir prendre's les vacances aquest mes. "Me'n vaig de vacances al setembre per evitar la massificació de l'agost. Prefereixo la tranquil·litat i, a més, és més econòmic viatjar fora de temporada alta", explica. El Jordi està a punt de marxar a les Illes Canàries, i comenta que per a ell, és una manera de prolongar l'estiu i, alhora, de desconnectar quan els altres ja han tornat a la rutina. "Encara que sembli estrany, gaudeixo més així. No tinc la pressió de tornar a la feina de seguida perquè tothom ja ho ha fet”, ha relatat.

El retorn a la rutina després de l'estiu pot ser un repte amb diverses cares, depenent de com hagi estat el període estival de cadascú. Tant si s'han gaudit de llargues vacances, s'ha treballat intensament o s'ha decidit agafar-les més tard, el setembre marca un punt d'inflexió que molts viuen amb emocions mixtes. Sigui com sigui, la clau està a fer una transició gradual i trobar petites maneres de mantenir l'esperit de les vacances durant l'any, per fer el dia a dia més lleuger i agradable.