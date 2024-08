El grup U19 de l’EEBE es troba a Peer per fer quatre dies d’esquí

Abans de l'estada de llarga durada que faran a mitjan mes de setembre a Corralco (Xile), l'equip U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) entrenarà a les instal·lacions 'indoor' de Peer, a Bèlgica.

L'equip, el qual va iniciar el viatge ahir a la nit i s'hi estarà a l'Snow Valley Peer fins al pròxim dilluns 2 de setembre, està entrenat per Xavier Salarich i Dídac Gonzalez i va reprendre l'activitat de manera conjunta el passat 18 d'agost amb les sessions físiques. Aquesta estada, segons han informat des de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), és per realitzar sis sessions d'eslàlom en quatre dies. Més tard, el següent desplaçament serà el 14 de setembre, cap a Corralco, on entrenaran en neu fins al 18 d'octubre en el qual serà la part més important de pretemporada per deixar tots els esquiadors i esquiadores a punt per iniciar la campanya de competicions.

"Farem un treball específic d'eslàlom amb sis sessions de dues hores", ha esmentat el responsable del conjunt, Xavier Salarich. "Es tracta d'aconseguir un alt volum de treball per continuar desenvolupant el pla i automatitzant moviments, amb la voluntat de consolidar idees per mantenir el focus en els aspectes determinants i també aprofitarem per adaptar-nos al material nou i construir equip".

L'EEBE U19 el formen aquesta temporada dues dones, Ainhoa Piccino i Isabella Perez, i sis homes, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Eric Mitjana. Tot i això, a aquesta estada de Peer han viatjat tots els components a excepció de Piccino, per trobar-se encara recuperant-se de la seva petita lesió, tot i que sí que viatjarà a Corralco com la resta de l’equip.