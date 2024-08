Cardelús extreu bones sensacions dels primers entrenaments a MotorLand

Per a demà quedaran definides les posicions de la graella de sortida a partir de les 13.45 hores, i la cursa començarà diumenge a les 12.15 hores (programada a 19 voltes).

"Encara tinc marge de millora perquè he rodat més de pressa en aquest circuit al Campionat d'Europa, però, els temps no eren una prioritat. L'important eren les sensacions i la veritat és que han estat bones", ha revelat. Cardelús també ha mencionat que durant el primer entrenament sabia què "havia de millorar de la moto" res més baixar d'ella, fet que ha assolit durant el segon. "Hem fet un bon primer pas i dissabte toca fer el següent", ha conclòs.

En la darrera sortida, el pilot ha millorat en gairebé un segon el seu millor temps, amb un 1'53.585, quedant-se a poc més de dos segons i mig de la volta ràpida, i a poques dècimes dels tres pilots que el precedeixen immediatament. A la presa de contacte amb la pista aragonesa, Cardelús ha valorat positivament la millora entre les dues sessions, així com el treball "tant amb neumàtic nou com amb neumàtic gastat".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació