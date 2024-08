La cosa pinta molt bé (69-88)

Defugint de la pretemporada del curs anterior en la qual no van vèncer cap partit, el MoraBanc Andorra ha encetat la del pròxim curs 2024/25 amb una segona victòria consecutiva. Primer va ser contra l'Hiopos Lleida (85-80) el divendres passat, i avui ho han tornat a fer contra el Joventut de Badalona (69-88) en el 38è Torneig de Bàsquet Sant Julià de Vilatorta.

La Penya ha començat avançant-se, gràcies a un triple de Kassius Robertson, per col·locar el 5-0, però els tricolor s'han sabut refer per acabar-se posant per davant, amb un Kyle Kuric molt endollat en tirs – cinc punts al moment –, fins al 7-9. A partir dels tres minuts, els de Natxo Lezkano han imprès el ritme i el nivell per començar a ampliar diferències (9-21), marcat sobretot per un bon aspecte defensiu, principalment en rebot. També han deixat molt bona imatge en atac, sobretot amb el joc interior, tot i que de tres també han fet feina per tancar els primers 10 minuts amb un 12-24 al lluminós.

L'inici del segon quart ha estat amb un triple de Guillem Vives per retallar distàncies, que de poc els ha servit davant les seves errades en els tirs lliures (de Michael Ruzic, Ante Tomić i Devon Dotson) i les ràpides transicions pirenaiques. La diferència entorn els 12 punts s'ha anat mantenint fins als sis minuts per a la mitja part, quan el MoraBanc, encara més dominador, ha pujat una marxa per enfilar-se fins al 18-38. La dinàmica s'ha mantingut, amb els del Principat encapçalats per moments per Shannon Evans, Sekou Doumbouya, Ferran Bassas i Nacho Llovet, per acabar de tancar la primera meitat, amb una antiesportiva pel mig de Vives, amb un 26-46.

A la tornada dels vestidors els badalonins s'han refet i els andorrans han anat perdent força. Tots dos conjunts han continuat veient cistella, però amb més assiduïtat ho han fet el qui han jugat de locals, posant el 37-52 a l'equador. Chumi Ortega, posteriorment, ha fet una antiesportiva tallant un contraatac, i els de Dani Miret han continuat endollats (43-54). L'ensurt del quart l'ha deixat Evans, amb molèsties a la cama per un cop, qui ha marxat substituït tot i que després ha pogut continuar jugant. L'aspecte que més ha brillat en la primera meitat per als del Principat s'ha anat evadint a poc a poc, errant en defensa i en atac, fins al punt que les diferències al marcador s'han quedat a sis punts, però un triple de Bassas al darrer instant ha deixat el 52-61.

Com ja ho va ser al matx del Trofeu Encamp, Doumbouya ha tornat a destacar juntament amb Bassas, aquest des de la línia de tres, per carregar-se l'equip a l'esquena i ampliar avantatge per col·locar el 56-70. El Joventut ha pres el relleu i ha tornat a errar llançaments, i gairebé sense temps a reacció han vist com el MoraBanc els passava per sobre per tornar a marcar diferències a falta de quatre minuts per la botzina final (60-84). Tancant el partit, doncs, de menys a més i amb bones sensacions, els andorrans s'han endut el duel per 69-88.