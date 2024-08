Oriol Pi finalitza 43è i Evie Richards i Victor Koretzky triomfen

Pal Arinsal ha viscut avui una gran jornada de ciclisme de muntanya als Campionats del Món UCI de BTT amb sis finals disputades, dues d’elles les de Cross-Country Short Track Èlit (XCC), un dels plats forts de l’esdeveniment. En aquesta ha pres part l'andorrà Oriol Pi, qui tot i l'esforç mostrat ha finalitzat en la 43a posició i ha estat el primer eliminat de la competició, a la quarta volta. El 'rider' andorrà, però, s'ha mostrat satisfet per la seva participació: "He superat les expectatives inicials tot i haver arribat al límit de les meves capacitats", ha esmentat en declaracions per RTVA.

Pel que fa a la cursa femenina, aquesta s’ha decidit a l’esprint final entre la gran favorita, la flamant campiona olímpica Pauline Ferrand-Prévot i Evie Richards, qui ha sigut més ràpida a la recta final i li ha pres el mallot de l’arc de Sant Martí a la francesa. En les vuit voltes que han realitzat, Ferrand-Prévot ha anat liderant pràcticament en tot moment, però a l’equador de la cursa, ha aparegut Richards per prendre-li el lideratge. La francesa s’ha tornat a situar primera a la darrera volta, però la britànica s’ha mantingut a roda un gran esprint final li ha servit per proclamar-se campiona del món de Short Track. Finalment, ha marcat un temps de 19’46’’, i Ferrand-Prévot (+1’’) s’ha hagut de conformar amb la plata i la sueca Jenny Rissveds (+18’’) amb el bronze guanyant el seu duel particular pel tercer lloc davant la jove promesa neerlandesa Puck Pieterse (+22’’).

En categoria masculina, el francès Victor Koretzky ha completat una cursa de menys a més, situant-se sisè al final de la primera volta, dins del grup capdavanter. A mesura que han avançat les 10 voltes que s’han completat al circuit d’un quilòmetre ha anat progressant fins que a falta de tres girs ha realitzat un atac que li ha permès agafar un petit marge, amb el qual ja s’ha acabat assegurant el títol de campió del món amb un registre de 21’49’’. El britànic Charlie Aldridge s’ha adjudicat la plata (+3’’) i el sud-africà Alan Hatherly (+3’’) ha assolit el bronze en un frec a frec decidit al photo-finish davant el nord-americà Christopher Blevins, qui ha estat quart. El gran favorit i flamant campió olímpic, Thomas Pidcock, ha caigut en la segona volta i malgrat que ha recuperat bona part de la diferència que ha perdut en l’incident, ha acabat vuitè a 23 segons del guanyador.

Diumenge, nova oportunitat per a tots i totes les 'riders' del Cross-Country en la final de la versió olímpica, més llarga i dura.