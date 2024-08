Atropellament a l'Hotel Font de Ferro

Un atropellament a l'altura de Font Ferro està causant retencions a la carretera General 1 en sentit nord, segons han confirmat fonts policials. La víctima ja ha estat traslladada a l'hospital Nostra Senyora de Mertixell, la qual fins ara, es desconeix el seu estat, així com més detalls dels fets. Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat efectius de la Policia i Bombers. Les retencions de trànsit van des de la rotonda d'Aixovall i creuant pel Túnel de la Tàpia, segons afirmen alguns conductors afectats.

Per El Periòdic

