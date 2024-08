FEDA Ecoterm calcula poder arribar als 250 edificis embrancats a les xarxes de calor a mitjà termini

FEDA Ecoterm preveu que en l'horitzó 2028-2029 la xifra de clients a les tres xarxes de calor existents ara com ara al país s'arribi vora els 250 clients (edificis) embrancats. Per assolir aquestes xifres, als 44 milions que ja s'han invertit en aquestes instal·lacions presents a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Soldeu caldrà afegir-hi uns 17 més que és el que preveu invertir en els propers anys.



Així, tal com explica el gerent de FEDA Ecoterm, Alberto Manzano, actualment la xarxa de Soldeu, que és la primera que es va impulsar, compta actualment amb 41 clients i es preveu que a finals d'any es pugui arribar als 51. Pel que fa a la d'Andorra la Vella, ja en té 65 i a Escaldes-Engordany la xifra es troba en set edificis embrancats. Segons les previsions amb què treballa FEDA Ecoterm, en el termini 2028-2029 la intenció seria que a Escaldes es pogués arribar als dotze clients, a Soldeu als 120 i a Andorra la Vella als 110.



Aquests objectius s'aconseguirien amb un creixement a la capital cap a Bonaventura Armengol i la Dama de Gel; a Escaldes-Engordany expandint-se a la part central de la parròquia (Carlemany i Clot d'Emprivat) i a Soldeu cap al Tarter i l'extensió que hi ha prevista ja a partir de l'any que ve i el 2026 cap a Ransol, informa l'ANA.



Actualment, la producció d'aquestes xarxes és de 5 GWh pel que fa a la d'Escaldes-Engordany, 19 a Soldeu i entre 18 i 19 a Andorra la Vella i les previsions serien que aquesta darrera pogués arribar als 28; també als 28 la de la capital i als 8-9 l'escaldenca, segons assenyala Manzano.



Pel que fa a l'acceptació que està tenint el sistema, des de FEDA es valora que els clients subratllen la "comoditat, el confort" i una mica d'estalvi econòmic. En aquest sentit, Manzano subratlla que és un sistema que està totalment automatitzat i que, per tant, "abans que el client se n'adoni si hi ha una avaria, ja està reparada". A més, és molt més eficient des del punt de vista mediambiental. I aquest grau de satisfacció es demostra, segons assenyalen, amb un exemple: no hi ha hagut cap client que s'hagi desconnectat i cal tenir en compte, en aquest sentit, que la xarxa de Soldeu funciona des del 2017. "No tenim cap client que hagi dit, estic fart de FEDA Ecoterm, me'n vaig", subratlla Manzano. A més, la demanda "continua creixent entre un 20% i un 40% anual, depenent de la xarxa, la qual cosa és una bestiesa", afegeix. En aquest sentit, també manifesta que quan comuniquen que arribaran a un indret, ja contacta amb ells gent interessada a poder fer aquest embrancament.



I més enllà del benefici per al client, des de FEDA incideixen en el benefici per al país, especialment centrada en el consum elèctric, tenint en compte que aquestes xarxes contribueixen a fer-lo baixar i, de retruc, a fer menys depenent el país de l'exterior i més autosuficient des del punt de vista energètic. Així, en dades, cal destacar que les xarxes de calor és previst que arribin a distribuir aquest any al tomb de 40 GWh, i aquesta xifra seria assimilable al consum elèctric suplementari que hi hauria hagut si totes aquestes calefaccions i aires condicionats haguessin passat a l'elèctric. Aquests 40 GWh anys que s'hauran estalviat són un 7% de la demanda elèctrica del país el 2023. És a dir, que si totes les calefaccions que s'han connectat a FEDA Ecoterm s'haguessin passat a l'electricitat, la demanda elèctrica del país hauria estat un 7% superior.