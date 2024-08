Joel Arumí estarà quatre setmanes de baixa

El futbolista ja està treballant amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se i tornar a estar disponible per al tècnic. El jugador es perdria mínim els quatre partits de setembre contra Tarazona, Ponferradina, Sestao River i Lugo.

Per El Periòdic

