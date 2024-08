La FAAD denuncia un acte de discriminació a una persona amb discapacitat en un restaurant

La Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) denuncia un acte de discriminació contra una persona amb discapacitat en un restaurant de Sant Julià de Lòria. Així ho explica l'entitat en un comunicat, on es detalla que "la persona va ser rebutjada l’entrada al Bar restaurant cafè principal de Sant Julià de Lòria únicament pel fet de ser usuària de cadira de rodes".

D'altra banda, per part de l'establiment defensen que l'interior del restaurant estava ple i li van oferir una taula a la terrassa. Un treballador del local assegura en declaracions a el PERIÒDIC que "aquí mai s'ha discriminat algú per anar amb cadira de rodes ni per cap altre motiu". A més, afegeixen, que la dona, la qual segons la FAAD ha patit la discriminació, era una membre directiva de la mateixa entitat.

Reprenent el comunicat de la FAAD, aquest indica que es presentarà una denúncia dels fets als òrgans competents del Govern en aplicació de la Llei d’igualtat i no discriminació del 2018, indicant que "les normes andorranes actuals donen les respostes adients a actuacions sense dubte reprotxables i esperem que s’activi conforme a les mateixes".