Pedro Sánchez felicita a Andorra per l'organització del Mundial de BTT

El president d’Espanya, Pedro Sánchez ha assistit aquest cap de setmana als Campionats del Món de BTT. Sánchez ha felicitat les autoritats andorranes per la bona organització de l’esdeveniment: “La logística i com està organitzat està molt bé”, ha afirmat en declaracions a Radio Televisió d’Andorra. A més, el màxim mandatari del Govern espanyol ha deixat clar que la seva visita és exclusivament per la competició: “Tot és en visita privada i per gaudir”, ha aclarit.