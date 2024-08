Xavi Cardelús sortirà des de la novena fila de la graella en el gran premi de l'Aragó

Xavi Cardelús s'ha situat en la 27a posició als entrenaments classificatoris del Gran Premi de l'Aragó que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Motorland i sortirà des de la novena fila de la graella en la cursa d'aquest diumenge.



L'andorrà i el seu equip han començat el dia amb una sessió marcada per les condicions de la pista, ja que estava molla a causa de la pluja caiguda al llarg de la nit. Tot i això, Cardelús ha sortit a pista per acumular el màxim de quilòmetres possibles en els entrenaments lliures, pel qual ha aconseguit el 17è millor registre.



Després, a la tarda, a la Q1 i ja amb la pista seca, el pilot del Fantic Racing ha marcat un 1'53.8 situant-se 13è del seu grup i 27è en el còmput final. Un cop feta la seva volta ràpida, s'ha mantingut a pista sense canviar neumàtic per treballar el seu pilotatge amb el neumàtic que ha fet servir d'inici.

Les valoracions del pilot

"Estic content perquè he fet una bona classificació. Crec que ha estat la més bona de la temporada sense cap dubte", ha explicat Cardelús, que ha agregat: "Diria que he estat l'únic pilot a fer tota la sessió amb el mateix neumàtic, però es tractava de millorar detalls de pilotatge i així ho he fet". La cursa començarà diumenge a un quart d'una del migdia i sobre aquesta, Cardelús ha comentat: "Em sento preparat per la cursa de demà i sobretot, veig que avancem i això és el més important, a més, en un dia com el d'avui, la pluja de la nit ha fet que no poguéssim avançar al lliure del matí amb la pista parcialment molla i millorar el que teníem previst, i al classificatori no hi havia un grip extraordinari".